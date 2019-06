Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter und 90000 Euro Sachschaden

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde ein 52-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 28. Juni 2019, auf der Lippestraße, unweit vom Haarener See. Gegen 9.30 Uhr war er auf der Lippestraße in Richtung Innenstadt unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei fuhr ihm ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 90000 Euro.(jb)

