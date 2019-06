Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Oldenburg (ots)

~Am 28.06.2019, 08.55 Uhr, kommt es in der Gemeinde Wiefelstede, Alter Postweg, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich die Fahrzeuginsassen zum Teil schwere Verletzungen zuziehen. Nach Lage der Spuren am Unfallort befährt eine 38jährige PKW-Fahrerin die Kreisstraße von Metjendorf in Rtg. Neuenkruge. Im Kreuzungsbereich, Wehnerfelder Weg/Kornweg, biegt sie nach links ab, ohne den im Gegenverkehr befindlichen PKW eines 48jährigen Wiefelsteders zu beachten.Die Fahrzeuge kollidieren nahezu frontal. Die 38jährige Fahrzeugführerin zieht sich schwere Verletzungen zu, der 48jährige wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstehen Totalschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.~

