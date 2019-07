Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist in Osnabrück-Edinghausen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, ist eine junge Frau im Bereich Heger Holz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die 29 Jahre alte Frau war auf dem Fahrrad, in Begleitung ihres Hundes, in Richtung Parkhotel unterwegs, als sie in einem Waldstück an einem Mann vorbeifuhr, der offensichtlich onanierte. Die Frau beschrieb den Mann als

- ca. 180-190cm groß - muskulöse Statur - braun gebrannt - - fast komplett nackt - neben ihm stand ein Fahrrad.

Der Mann filmte sich während des Onanierens selbst.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen oder weitere Opfer um Kontaktaufnahme. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541-327 2215 oder 0541-327 3103 entgegengenommen.

