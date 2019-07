Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vandalismus auf der Tennisanlage in Hellern

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf der Tennisanlage an der Klaus-Stürmer-Straße ihr Unwesen getrieben. Die Täter zerstörten mutwillig eine Holzsitzbank, schlugen einen Bewegungsmelder von der Wand des Clubhauses und beschädigten einen Schaukasten des Tennisvereins. Der angerichtete Schaden wurde auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

