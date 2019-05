Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Wohnhaus

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Freitag, 03.05.19, 15.00 Uhr Nörten-Hardenberg (schw) - Am Frietag, 03.05.19, gegen 15.00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte männliche Person vermutlich durch einen nicht verschlossenen Seiteneingang in ein, in der Langen Straße, in Nörten-Hardenberg gelegenes Wohnhaus und entwendete aus diesem digitale Geräte im Wert von ca. 1500,- EUR. Der Täter wurde von dem 42-jährigen geschädigten Hauseigentümer noch während der Tatausführung überrascht, konnte allerdings unerkannt entkommen. Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

