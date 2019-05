Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 02.05.19, 07.10 Uhr - 07.20 Uhr Northeim (schw) - Am 02.05.19, in der Zeit von 07.10 Uhr - 07.20 Uhr stellte ein 47-jähriger Northeimer für die Zeit seines Einkaufs seinen Pkw Audi A4 auf dem Parkplatz eines an der Einbecker Landstraße ansässigen Einzelhandelsgeschäftes ab. Als er nach dem Einkaufen zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Beifahrerseite seines Pkw fest. Der Verursacher des Unfalles entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2500,- EUR Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

