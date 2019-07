Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend, 23 Uhr wurde ein schwarzer Toyota Yaris in der Straße "Zum Hochholz", abgestellt. Am nächsten Vormittag stellte die Eigentümerin fest, dass ihr Auto in der Nacht von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in GMH unter 05401 879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell