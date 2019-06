Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: 36-jähriger Radfahrer nach Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert Getragener Helm verhinderte glücklicherweise Schlimmeres

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 36-jähriger Radfahrer zog sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Unfall in der Straße Kirchgraben/Neue Straße Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Verursacht hatte den Unfall eine gleichaltrige VW Polo-Fahrerin, die zunächst in der Straße "Kirchgraben" angehalten hatte und dann aber in Richtung Neue Straße losgefahren war. Der aus Bammental stammende Mann - er trug glücklicherweise einen Helm - wurde von dem Auto erfasst und zu Fall gebracht.

An Auto und Fahrrad entstand bisherigen Angaben zufolge rund 1.000 Euro Schaden.

