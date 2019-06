Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290619-613 Verkehrsunfall mit Personenschaden 56-jähriger Fahrradfahrer erlitt bei Sturz lebensgefährliche Verletzungen

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt Attenbach hat sich am Freitagabend (28.06.) ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Bergneustadt lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach dem Stand der Ermittlungen war er um 20:10 Uhr mit einem weiteren Fahrradfahrer auf der Straße Sülemicker Feld in Richtung Wiedenest unterwegs, als er in einer Kurve aus noch nicht geklärten Umständen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. In der Folge stürzte der 56-Jährige auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 40-jährigen Bergneustädters. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der 56-Jährige hatte bei seiner Fahrt einen Helm getragen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell