Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus

Palzem-Wehr (ots)

Am Dienstag, dem 23.07.2019, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße in Palzem-Wehr.

Zur vorgenannten Zeit wurde die Feuerwehr durch einen Bewohner des Mehrfamilienhauses von einem Brand des Dachstuhls informiert. Die zum Brandzeitpunkt im Anwesen befindlichen Personen verließen unverletzt das Haus. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand im Balkonbereich des Dachgeschosses und wurde möglicherweise durch einen Defekt eines dort stehenden elektrischen Gerätes ausgelöst. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.

Im Einsatz befanden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Wehr, Palzem, Helfant, Wincheringen, Saarburg, Beurig, die luxemburgische Feuerwehr von Wormeldingen (insgesamt ca. 55 Einsatzkräfte)unter Leitung des Wehrleiters der VG Saarburg, Rettungskräfte des DRK Saarburg sowie Beamte der Polizeiinspektion Saarburg.

