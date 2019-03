POL-PPRP: Reisebus beschädigt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

In der Zeit zwischen dem 19.03.2019 gegen 20:00 Uhr und dem 20.03.2019 gegen 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Fahrertür eines Reisebusses auf, der unter einer Brücke im Bereich Unteres Rheinufer stand. Sie nahmen den Nothammer sowie den Feuerlöscher aus dem Bus und schlugen die meisten Seitenscheiben des Busses ein. Im Anschluss sprühten sie mit dem Feuerlöscher im Bus herum. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

