POL-OG: Gaggenau - Vorfahrt missachtet?

Gaggenau (ots) - Ein 65-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Hauptstraße leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 48-jähriger VW-Lenker gegen 17:30 Uhr von einer Tiefgaragenausfahrt auf die Hauptstraße fahren. Hierbei dürfte er wohl nicht auf den Zweirad-Fahrer geachtet haben. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch der 65-Jährige stürzte und sich Verletzungen am Knie zuzog. Er musste vor Ort medizinisch versorgt werden. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

/nl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell