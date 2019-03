Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bankkundin im Schalterraum angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am 20.03.2019 gegen 15:10 Uhr hob eine 63-Jährige in einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße Geld an einem Geldautomaten ab. Zeitgleich hielt sich eine wohl obdachlose Frau in dem Schalterraum auf. Es hatte den Anschein, dass sie schlief. Plötzlich sprang sie jedoch auf und schlug mit den Fäusten gegen den Oberkörper der 63-Jährigen und beleidigte diese. Nach einem kurzen Handgemenge zwischen den beiden Frauen, rannte die Angreiferin weg. Es handelte sich um eine 40-50-jährige, etwa 1,60 m große Frau. Sie hatte rot-braune Haare und Abschürfungen im Gesicht. Bekleidet war sie dunkel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell