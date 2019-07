Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Dienstag, den 23.07.2019, ereignete sich gegen 16:45 Uhr in der Ostallee in Fahrtrichtung Bahnhof in Trier ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin des beschädigten PKW befand sich mit ihrem PKW, einem schwarzen VW Tiguan, im Kreuzungsbereich auf der Linksabbiegespur zur Mustorstraße an der "Rotlicht" zeigenden Lichtzeichenanlage. Als die Apel auf "Grün" umschaltete, beabsichtigte Sie nach links abzubiegen. Plötzlich bemerkte sie, dass sie ein Fahrzeug rechtsseitig touchierte. Der rechte Außenspiegel ihres Fahrzeugs wurde beschädigt und verblieb am Fahrbahnrand. Der Verursacher muss ihren Angaben zu Folge die linke der beiden Geradeausspuren in Richtung Bahnhof befahren haben.

Sie gab an, dass es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug handelte. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Dennoch herrschte reger Verkehr, so dass nicht auszuschließen ist, dass Zeugen den Vorfall mitbekommen haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt telefonisch unter 0651 9779-1710 in Verbindung zu setzen.

