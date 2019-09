Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Linienbus mit Farbe beschmiert

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es am ZOB in der Klöcknerstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte beschmierten einen dort abgestellten Gelenkbus großflächig mit Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05401-879500.

