Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Vorfahrt missachtet

Emlichheim (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.15 Uhr missachtete ein aus der Straße am Bahnhof nach links auf die Mühlenstraße abbiegender Autofahrer die Vorfahrt eines in Richtung Niederlande fahrenden Autos. Als dessen Fahrer versuchte auszuweichen, stieß sein Fahrzeug gegen den rechten Bordstein und wurde beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

