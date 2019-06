Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Straße Hölze zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt, ist noch nicht geklärt. Der Mann war trotz eines vorhandenen Fuß- und Radweges gegen 1.45 Uhr zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. Eine 60-jährige Frau, die mit ihrem Auto in Richtung Berge unterwegs war, erkannte den Mann zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung wurde der Fußgänger vom Auto erfasst und durch die Wucht des Aufpralls in den Seitenraum geschleudert. Ersthelfer begannen unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen, konnten den Mann aber genauso wenig retten, wie der wenig später eintreffende Notarzt mit seinem Team. Der 45- bis 50-jährige Verstorbene trug keinerlei Ausweispapiere bei sich. Bislang ging bei der Polizei keine entsprechende Vermisstenmeldung ein. Die Ermittlungen laufen. Hinweise werden unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell