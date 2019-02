Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenhaus zweimal Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

Zweimal hintereinander sind Einbrecher in ein Gartenhaus im Almenweg eingedrungen. Nachdem der Besitzer bereits am Samstagmittag einen Einbruch angezeigt hatte, meldete sich der Mann am Sonntagabend erneut und berichtete, dass schon wieder ungebetene Besucher da waren. Diesmal hätten die Eindringlinge einen Multifunktionsmotor (Motorsense/Heckenschere) gestohlen.

Am Tag zuvor hatten die Täter ein Verlängerungskabel sowie eine hochwertige Heckenschere der Marke Bosch mitgehen lassen.

Zeugen, die in einer der beiden Nächte etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 an die Polizeiinspektion 1 wenden. | cri

