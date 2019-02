Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: St. Tönis: Betagter Radler verunglückt mit E-Bike - Polizei sucht Zeugen

St. Tönis (ots)

Wie in unserer Meldung 208 berichtet, wurde am Donnerstag ein 93-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall auf dem Ostring schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die Ersthelfer, die sich um den Mann gekümmert haben, sich zu melden. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /wg (214)

