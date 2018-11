POL-GI: Pressemeldungen vom 23.11.2018: Gemeinsame Kontrollen in Gießen+++Abgelenkt und bestohlen+++Betrügerischer Anruf bei 61 - Jähriger+++

Gießen (ots) - Gießen: Kontrollen mit Stadt und Bereitschaftspolizei

Im Zuge des Einsatzkonzeptes "Sicheres Gießen" lag das Augenmerk am Donnerstag auf Gaststätten und Spielhallen in der Innenstadt. Die Polizeibeamten kontrollierten in insgesamt drei Gaststätten etwa 30 Personen. Bei den Personenkontrollen wurden keine Verstöße festgestellt. Viele Mängel und Verstöße wurden jedoch bei den Überprüfungen durch das Gewerbeamt festgestellt. Alle drei überprüften Casinos bzw. Spielotheken hatten beispielsweise eine unzureichende Anzahl an Aufsichtspersonen oder nicht die erforderliche Aufstellung der Spielautomaten. Noch am Nachmittag und am Abend führten die eingesetzten Beamten weitere etwa 10 Personenkontrollen in der Gießener Innenstadt. Bei einer der Personen fanden die Beamten kleine Mengen an Drogen; eine weitere Person führte nicht die erforderlichen Ausweispapiere mit sich und musste mit zur Identitätsfeststellung zur Polizeistation.

Lollar: Abgelenkt und bestohlen

In der Marburger Straße haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 14.00 Uhr, insgesamt sieben Stangen Zigaretten entwendet. Die Diebe hatten ein kleines Verkaufsgeschäft betreten. Während einer der Täter eine Angestellte geschickt ablenkte, griff sein Komplize offenbar zu und steckte die Packungen im Wert von etwa 400 Euro ein. Die Unbekannten sollen dann in einen blauen VW Golf, an dem sich Wiesbadener Kennzeichen befunden haben sollen, gestiegen sein. Einer von ihnen soll einen osteuropäischen Dialekt gehabt haben und zwischen 45 und 50 Jahre alt sein. Die zweite Person soll mit 180 Zentimeter etwas größer und auch etwas älter sein. Er soll schlank sein und eine dunkle Mütze getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Betrügerischer Anruf bei 61 - Jähriger

Nicht funktioniert hat ein betrügerischer Anruf am Donnerstagmorgen bei einer 61 - Jährigen in Laubach. Ein Unbekannter hatte sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft München ausgegeben und behauptet, dass die Frau an einem Gewinnspiel im Jahr 2016 teilgenommen habe und daraus Kosten aufgelaufen seien. Danach vermittelte der angebliche Staatsanwalt einen Kontakt zu einer Rechtsanwaltskanzlei. Von dieser wurde die Laubacherin kurz danach telefonisch aufgefordert, 9.200 Euro zu bezahlen. Letztendlich kam es aber nicht zur Übergabe des Geldes. Die Frau erstattete Strafanzeige. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Autos beschädigt

Insgesamt vier Autos hat ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Straße Ursulum in Wieseck beschädigt. Auf einem Firmenparkplatz hatte der Vandale jeweils die Scheiben mit einem spitzen gegenstand beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Menzelstraße hat eine Person am Donnerstagmittag eine Scheibe in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen. Dabei richtete der Täter in dem Treppenhaus einen Schaden von etwa 500 Euro an. Als Täter kommt offenbar ein 46 - jähriger Gießen in Frage. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Zahnklinik

Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 08.00 und 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Zahnklinik in der Straße Schlangenzahl. Offenbar hatte jemand beim Öffnen der Autotür einen VW Golf beschädigt und dann einfach davongefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Unfallflucht in der Beethovenstraße

Ein Mazda 6 wurde in der Nacht zum Mittwoch in der Beethovenstraße beschädigt. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte davon und beging eine Fahrerflucht. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gegen Garage gefahren und geflüchtet

Trotz Schadens von 2.500 Euro ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in der Julius-Höpfner-Straße in Gießen einfach geflüchtet. Der Fahrer eines Autos war gegen die Garage gefahren. Möglicherweise hatte er gedreht oder gewendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

