POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Schwerer Verkehrsunfall fordert mehrere Verletze

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Freitag, gegen 09.50 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus St. Tönis auf dem Krefelder Weg in Richtung Kempen. Als sie nach links in Richtung Obsthof Unterweiden abbiegen wollte, hielt sie an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies erkannte offenbar ein 71-jähriger Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Kempen unterwegs war, zu spät. Er touchierte den wartenden Pkw der St. Töniserin und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem Pkw eines 69-jährigen Kempeners zusammen. Der 71-Jährige und der 69-Jährige wurden schwer verletzt in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde zeitweise gesperrt. /wg (212)

