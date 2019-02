Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bockert: Autoalarmanlage verhindert Diebstahl

Viersen-Bockert (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden Anwohner der Zweitorstraße in Viersen gegen 01.50 Uhr durch eine Alarmanlage geweckt. Als die Zeugen nachschauten, sahen sie zwei Männer, die sich an einem Auto auf der Straße zu schaffen gemacht hatten. Als die Männer die Zeugen bemerkten, liefen diese zu einem wartenden Pkw. Der Wagen flüchtete dann von der Zweitorstraße in Richtung Autobahn 61. Die beiden Tatverdächtigen hatten das Schloss des Autos, ein grauer BMW, aufgebrochen. Es ist zu vermuten, dass in dem wartenden Pkw eine dritte Person saß. Bei dem flüchtigen Wagen handelte es sich möglicherweise um einen älteren BMW. Die beiden Autoaufbrecher trugen dunkle Jacken und schwarze Kappen mit weißen Emblemen. Mögliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (210)

