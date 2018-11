POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.11.18.

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Versicherungsagentur.

Goslar. In der Zeit von Sonntagabend, 23.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, die Eingangstür einer Versicherungsagentur in der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise beim Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Gartenhaus.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Hildesheimer Straße befindliches Gartenhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Umluftventilator sowie eine Heckenschere. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Baumaschinenverleih.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Montagvormittag, 06.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Baumaschinenverleihs in der Wolfenbütteler Straße und entwendeten in der Folge drei hydraulische Stemmhammer sowie eine Wildkrautbürste. Bei der Tat entstand ein derzeit noch nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wolfenbütteler Straße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.45 und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf dem Parkplatz hinter der Musikschule ordnungsgemäß abgestellten grauen Mercedes-Benz AMG mit GS-Kennzeichen, indem sie beide Türen auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

