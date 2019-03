Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Falschgeldwechsler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (23.03.2019) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mutmaßliches Falschgeld wechseln wollte. Der 50-Jährige versuchte offenbar gegen 20.15 Uhr in einer Spielothek an der Lautenschlagerstraße einen 50-Euro-Schein bei der Bedienung wechseln zu lassen. Bei der Überprüfung des Geldscheines in einem automatischen Banknotenprüfgerät stellte sich dieser jedoch als mutmaßlich falsch heraus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten den Geldschein.

