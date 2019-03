Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/ -Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (24.03.2019) Autos an der Straße Zur Uhlandshöhe sowie an der Heilbronner Straße aufgebrochen. An der Straße Zur Uhlandshöhe schlugen die bislang unbekannten Täter eine Seitenscheibe eines geparkten VW Golf ein und durchsuchten offensichtlich eine Aktentasche, die sich auf der Rücksitzbank befand. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Unbekannten jedoch nichts. An der Heilbronner Straße schlugen die Täter auf dem Parkplatz einer gewerblichen Berufsschule im Bereich Mönchhalde gleich zweimal zu. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr brachten die Unbekannten jeweils die Seitenscheiben eines Seat sowie eines VW zum Bersten. Aus dem Seat stahlen sie ein Smartphone, aus dem VW ein Tablet sowie eine Geldbörse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 oder bei dem Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu melden.

