Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Taschendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend (22.03.2019) am Wilhelmsplatz in der Stuttgarter Innenstadt den Geldbeutel eines 20-Jährigen gestohlen. Der junge Mann befand sich gegen 22.00 Uhr vor einem dortigen Lokal und konsumierte im Außenbereich ein Bier, als ihm der Unbekannte ansprach und ihm anbot, im Lokal ein neues Bier für ihn zu holen. Der 20-Jährige ging auf das Angebot ein, händigte dem Mann einen Zehn-Euro-Schein aus und bedankte sich mit einer Umarmung für die vermeintlich hilfsbereite Geste. Als der Täter nach einer Viertelstunde nicht auftauchte, suchte der Geschädigte den unbekannten Mann, dieser war jedoch verschwunden. Auch stellte der 20-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels fest. Der Täter hatte offensichtlich die Geldbörse während der Umarmung aus der Jackentasche des jungen Mannes gezogen. Der Unbekannte wird als 175 bis 180 Zentimeter großer Mann beschrieben, mit schwarzen Haaren, einem Vollbart und einem kantigen Gesicht. Das Opfer beschrieb das äußere Erscheinungsbild als nordafrikanisch. Neben einer schwarzen Lederjacke trug der Täter eine blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell