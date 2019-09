Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, d. 27.9.19, zwischen 13.50 Uhr und 14.20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in Bad Bergzabern. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken geriet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere Stoßstange eines in einer Parkbucht abgestellten A-Klasse-Mercedes mit französischem Kennzeichen; Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf um die 500EUR. Derzeit liegt kein Hinweis auf das Verursacherfahrzeug vor. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion 76887 Bad Bergzabern telefonisch unter der 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion 76887 Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell