Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertiger BMW entwendet

Drolshagen (ots)

In der Nacht von Samstag (16. November) auf Sonntag (17. November) entwendeten unbekannte Täter zwischen 21.30 und 8.15 Uhr einen vor dem Haus parkenden, hochwertigen BMW in der Grimmestraße. Die Geschädigte ist noch im Besitz beider Original-Funk-Schlüssel. Der entwendete Pkw verfügte aber über eine "Keyless-Go-Funktion". Ob die Täter dieses System manipuliert haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es handelt sich bei dem entwendeten Pkw um einen weißen BMW X1 mit Kennzeichen aus dem Kreis Düren. In diesem befanden sich auch eine Jacke, eine hochwertige Sonnenbrille und ein Parkausweis. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

