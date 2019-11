Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bedrohung mit Messer

Olpe (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlichtunterkunft in den Stachelauer Weg in Olpe gerufen. Dort hatte ein 48-jähriger Mann einen 21-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Da der angetrunkene Aggressor sich auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell