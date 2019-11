Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren unter Drogeneinfluss

Olpe (ots)

Am Samstag gegen 20:40 Uhr wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Üggelmicke in Dahl überprüft. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

