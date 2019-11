Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrdienstkontrolle mit positivem Ergebnis

Kreisweit (ots)

Gemeinsam mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) kontrollierten am 14. November sechs Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde in Olpe zwei Busunternehmen, die mit ihren Kleinbussen im Kreis Olpe Personentransporte durchführen. Insgesamt überprüften sie 48 Kleinbusse und deren Fahrer. Die Fahrzeuge befanden sich in einem sehr guten Zustand. Bei den Fahrerüberprüfungen gab es zwei Beanstandungen: Ein Personenbeförderungsschein fehlte, ein anderer war bereits abgelaufen. Festzuhalten bleibt, dass die Busunternehmen die vertragsrechtlichen Vorgaben nahezu vorbildlich erfüllen.

