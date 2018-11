POL-OS: Bad Rothenfelde - Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen - Informationsveranstaltungen der Polizeistation Dissen

Dissen/Bad Rothenfelde (ots) - Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern. Die Straftäter treten überzeugend auf, sind rhetorisch geschult und gaukeln ihren Opfern vor, ein Angehöriger oder Polizeibeamter zu sein. Durch eine geschickte Gesprächsführung und Druckausübung gelingt es den Tätern immer wieder, das Geld der Senioren zu ergaunern. Die Beamten der Polizeistation Dissen möchten die Bürgerinnen und Bürger im Südkreis über die Arbeitsweise der Betrüger informieren, damit diese nicht Opfer einer solchen Straftat werden. Dazu lädt die Polizei zu zwei Info-Veranstaltungen ein. Diese finden am 27.11.2018 (Dienstag) und am 11.12.2018 (Dienstag), jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde (Am Kurpark 12) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

