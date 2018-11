POL-OS: Georgsmarienhütte: Weißer VW Beetle aufgebrochen

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Marienschule am Drosselstieg einen weißen VW Beetle aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr eine Seitenscheibe des Autos ein und nahmen eine im Innenraum abgelegte grau/beige Handtasche mit. Möglicherweise steht mit dem Aufbruch ein dunkelblauer oder schwarzer VW Bulli in Verbindung, der im Tatzeitraum auf dem Parkplatz gesehen wurde. Gleiches gilt für eine etwa 20 bis 35 Jahre alte und etwa 165cm große Frau mit dunkelblonden, langen und zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Die Unbekannte trug eine graue Jogginghose und eine rote Kapuzenjacke. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

