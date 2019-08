Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Isselburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Isselburg ereignet hat. Ein 79-jähriger Isselburger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße Breels in Richtung Heelden unterwegs. Als er nach links in die Straße Stromberg abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 57-Jährigen zusammen. Dieser kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell