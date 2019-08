Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorroller entwendet

Gescher (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gescher-Harwick gestohlen. Mit dem Motorroller der Marke Benzhou erbeutete der Täter auch ein Portemonnaie samt Geld und Papieren, das in einer Handtasche im Helmfach gelegen hatte. Die Polizei bittet um Hinwiese an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

