Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung während der Kerwe, Zeugen gesucht!

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kurz vor 23 Uhr kam es am Autoscooter auf der Hemsbacher Kerwe in der Hildastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einer Gruppe von acht bis 14 Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der 18-Jährige am Autoscooter-Geschäft, dass sein Handy, was sich zuvor in seiner Hosentasche befand, weg war. Er sprach daraufhin besagte Gruppe an und fragte diese, ob diese ihm sein Handy weggenommen hätten. Daraufhin sollen drei bis vier Personen aus der Gruppe heraus unvermittelt auf ihn eingeschlagen, weitere sechs bis sieben Personen ihn getreten haben.

Der 18-Jährige wurde gegen Mitternacht beim Polizeiposten Hemsbach vorstellig und erstattete Anzeige. Er hatte leichte Verletzung.

Die Ermittler des Polizeipostens Hemsbach suchen nun Zeugen des Vorfalls, diese mögen sich unter 06201 71207 melden.

