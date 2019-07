Polizei Bonn

POL-BN: Kontrolle über Auto verloren: 85-jähriger Fahrer wurde durch Notarzt behandelt

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein 85-jähriger Autofahrer um in Königswinter-Oberdollendorf vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach bisherigen Ermittlungen kam er um 17:05 Uhr auf der Cäsariusstraße von der Straße ab, fuhr über zwei Gartengrundstücke an der Oberkasseler Straße und stieß schließlich gegen einen Betonsockel. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Autofahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

