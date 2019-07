Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Einbrecher in der Wohnung überrascht!

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (14. Juli 2019) überraschte eine Anwohnerin in einer Wohnung zwei Einbrecher.

Als die Frau am Samstag (13. Juli 2019) gegen 23:00 Uhr nach Hause des Mehrfamileinhaus auf der Kölner Straße kam, bemerkte sie schon auf der Treppe Geräusche aus einer Wohnung Im Obergeschoss, auf die sie in der Abwesenheit des Mieters außpasste. Sie konnte dann zwei fremde männliche Personen im Badezimmer sehen. Diese Männer flüchteten sofort aus der Wohnung.

Die herbeigerufene Polizei stellte dann fest, dass die Wohnungstür aufgehebelt worden war. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise bitte an 02151/6340 oder per E-Mail an: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.Die Polizei Krefeld macht darauf aufmerksam, dass gerade in der dunklen Jahreszeit Einbrecher verstärkt unterwegs sind. Bitte sichern Sie Ihr Haus! Eine kostenlose Beratung erhalten Sie bei den Experten der Polizei Krefeld. Terminvereinbarungen werden erbeten unter 02151/634-4920. (603)

