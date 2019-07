Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gellep-Stratum: Diebstahl auf Kleingartengelände

Krefeld (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag (11. Juli 2019), 19 Uhr bis Freitag (12. Juli 2019), 17:10 Uhr von einem Grundstück auf dem Gelände des Gartenbauvereins an der Straße An der Puppenburg den Sandfilter eines Swimmingpools.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (602)

