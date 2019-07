Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Skurriler Autounfall beim Abbiegen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (11. Juli 2019) kam es zu einem Abbiegeunfall, bei dem ein Auto auf der Motorhaube eines anderen Wagens landete.

Gegen 14:30 Uhr fuhren ein Opel aus Mönchengladbach und ein VW aus Wuppertal auf der Querstraße in Richtung Lange Straße. An der dortigen Einmündung wollten beide Autofahrer nach rechts in die Lange Straße abbiegen. Hierbei stießen beide Wagen zusammen. Dabei kam ein Fahrzeug auf der Motorhaube des anderen Autos zum Stehen. Die beiden Fahrer (19 und 56) blieben unverletzt.(599)

