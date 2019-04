Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - Trunkenheitsfahrt

Gönnheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.55 Uhr, wurde am Ortsausgang Gönnheim ein 21-jähriger aus Weisenheim am Berg kontrolliert, der mit seinem Auto in Richtung BAB A650 unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

