Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/ Baackeshof: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. Juli 2019) kam es auf der Westparkstraße/ Gutenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Autos beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:05 Uhr bog eine 26-Jährige mit ihrem Auto von der Westparkstraße nach links in die Gutenbergstraße ein. Hierbei wurde sie von einem silberfarbenen Van touchiert, der aus der Gutenbergstraße kam. Sie hielt an und machte durch Winken auf sich aufmerksam. Der Fahrer bremste daraufhin kurz ab, fuhr dann jedoch über die Westparkstraße in Richtung Birkschen Weg weiter. Die Frau blieb unverletzt.

Der Fahrer ist circa 50 bis 60 Jahre alt, hat graue Haare und trug eine Brille.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(596)

