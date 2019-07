Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Krefeld (ots)

Ein Mann hat am Dienstagmorgen (9. Juli 2019) versucht, in ein Haus an der Steinstraße einzubrechen. Er wurde von Polizisten beobachtet und vorläufig festgenommen.

Gegen 9 Uhr beobachteten zwei Polizisten während ihrer zivilen Fußstreife durch die Innenstadt, wie ein 53-jähriger Krefelder mit Hilfe eines Werkzeugs eine Haustür aufbrach. Die Beamten nahmen den einschlägig polizeibekannten Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (593)

