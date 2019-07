Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemeldung der Feuerwehr vom 05.07.2019, 8:11 Uhr: Wohnungsbrand auf dem Südwall

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (5. Juli 2019) brach in einer Wohnung am Südwall ein Feuer aus. Die Feuerwehr Krefeld hatte darüber in einer Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4315531) berichtet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass bei der Brandursache ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann. Vielmehr handelt es sich bei der Brandursache mutmaßlich um eine fahrlässige Brandstiftung. (591)

