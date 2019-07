Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- Warnung vor falschen Polizeibeamten

Wuppertal (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Wuppertal vor betrügerischen Anrufen. In den vergangenen zwei Tagen gingen bei der Polizei annähernd 60 Anrufe besorgter Bürger aus dem gesamten Städtedreieck ein. Diese meldeten nahezu übereinstimmend, dass sie von Unbekannten, die sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgaben, angerufen worden sein. Im Verlauf des Gesprächs wurde den Bürgern mitgeteilt, dass sie als potentielle Einbruchsopfer in Betracht kämen und deshalb ihre Wertgegenstände in "amtliche Verwahrung" geben sollten. Diese Täuschung wurde teilweise damit ergänzt, dass die Behauptung aufgestellt wurde, dass auch Mitarbeiter von Geldinstituten involviert seien und das Vermögen hier auch nicht sicher sei. Aus diesem Grund solle man auch dieses abholen und der "Polizei" übergeben. Am 04.07.2019 fiel eine 74-jährige Frau aus Solingen dieser Masche zum Opfer und übergab Vermögenswerte von über 100.000 Euro. Die Polizei warnt hiermit erneut vor der Masche: Seien Sie skeptisch, wenn Sie jemand anruft und nach Besitzverhältnissen ausfragt. Legen Sie auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110. Reden Sie mit Ihren älteren Angehörigen über diese Vorfälle und klären Sie sie über diese und ähnliche Betrugsmaschen auf. Bei Ihrer Dienststelle "Kriminalprävention und Opferschutz" können Sie sich zu dem Thema beraten lassen. Unter der Rufnummer 0202/284-1801 erhalten Sie einen Termin. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell