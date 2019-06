Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Brand eines Feldes

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Gestern Abend geriet gegen 18.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein etwa 3000 m² Getreidefeld an der Straße Vierbaumer Heide in Brand. Nach einem Knall hatten Zeugen zwei junge Männer weglaufen sehen, die anschließend in einen blauen Opel (vermutlich Astra) gestiegen und weggefahren sind. Dann habe der Acker in Flammen gestanden. Die beiden Männer werden als südländisch beschrieben. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Wir suchen nun Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des an der Vierbaumer Heide gelegenen Baggerlochs aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760.

