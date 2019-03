Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Weil er unentschuldigt der Hauptverhandlung gegen ihn ferngeblieben war, wurde ein 21-Jähriger vom Amtsgericht Stuttgart mit Haftbefehl gesucht. Durch Kräfte der Bundespolizei konnte er am Samstagabend in einem aus der Schweiz kommenden Fernbus am Übergang Weil-Autobahn festgenommen werden. Nach Vorführung vor dem Haftrichter wurde deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

