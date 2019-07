Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld

Baackeshof: Schlägerei an der Westparkstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Samstag (6. Juli 2019) ist ein Streit zwischen vier jungen Männern auf dem Gelände eines Sportplatzes eskaliert, bei dem zwei Männer durch Schläge verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 3 Uhr feierte eine Gesellschaft in einem Vereinshaus an der Westparkstraße, als sich zwei junge Männer mit den Worten "Das ist mein Verein, also ist das auch mein Schnaps!" der Gruppe näherten und Zutritt verlangten. Die beiden Männer hielten sich zuvor in einer Gruppe auf dem Sportplatz auf. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, kam es zu einer Rangelei, bei der zwei Feiernde (18 und 19 Jahre) leicht verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Die Tatverdächtigen sind ca. 1,80 - 1,85 Meter groß, sie haben kurze schwarze Haare und nach Zeugenaussagen ein "südländisches Erscheinungsbild". Sie trugen weiße T-Shirts, schwarze Hosen und Bauchtaschen.

Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (588)

