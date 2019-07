Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof - Auto nach Verkehrsunfallflucht auf Kreuzung geschoben - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern (06. Julis 2019) im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 08.00 Uhr, wurde ein Auto, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Prinzenbergstraße/Weyerhofstraße geschoben. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er das im Kreuzungsbereich geparkte Auto mit Krefelder Kennzeichen unbeschädigt gesehen habe. Bevor er dann in ein Haus ging, konnte er noch einen Fahrzeugtransporter sehen, der von der Weyerhofstraße in die Prinzenbergstraße nach links abgebogen sei.

Als er dann einen lauten Knall hörte, stand das jetzt beschädigte Auto mitten auf der Einmündung und ein Verursacher war nicht vor Ort.

Es entstand Sachschaden am Auto in mittlerer Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise auf den Verursacher oder den Fahrzeugtransporter geben können.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(585)

