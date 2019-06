POL-LG: ++ Pkw fährt in Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte -> Unfallbilder! ++ Täter liebt Mettbrötchen ++ Polizei nimmt 45-Jährigen nach Ladendiebstahl vorläufig fest ++ ausgewichen und

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Presse - 27.06.2019

Lüneburg

Lüneburg - Pkw fährt in Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte

Am 27.06.19, gegen 06.35 Uhr, befuhr eine 40-jährige Hyundai-Fahrerin die Willy-Brandt-Straße in Richtung Universitätsallee. Ca. 400 m vor der Einmündung Munstermannskamp geriet sie mit ihrem Pkw aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 45-Jährigen. In Folge des Zusammenpralls drehte sich der Hyundai um die eigene Achse, prallte gegen den Skoda einer 55-Jährigen und schleuderte dann die Böschung hinunter. Die Hyundai-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Sowohl der Daimler als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr kam.

++ Fotos können unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüneburg - Täter liebt Mettbrötchen

13 Mettbrötchen hat ein bislang unbekannter Täter am Morgen des 27.06.19 in einer Bäckerei in der Straße Vor dem Bardowicker Tore erstanden. Statt Bargeld überreichte der Unbekannte jedoch einen Stein als Bezahlung verließ dann gegen 06.20 Uhr die Bäckerei in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Kiosk

In der Nacht zum 27.06.19 brachen unbekannte Täter in den Kiosk eines Freibades in der Straße Im Kuhreiher ein. Die Täter kletterten über einen Zaun und brachen einen Rollladen auf. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, wobei sie u.a. Süßigkeiten und andere Nahrungsmittel entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Teile von Kleinkraftrad abgebaut und entwendet

Zwischen dem 25.06.19, 09.00 Uhr, und dem 26.06.19, 12.30 Uhr, haben unbekannte Täter von einem Kleinkraftrad Teile im Wert von mehreren hundert Euro abgebaut und entwendet. Die Yamaha hatte in der Schießgrabenstraße gestanden. Die Täter bauten u.a. den Sitz ab. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei nimmt 45-Jährigen nach Ladendiebstahl vorläufig fest

Ein 45-Jähriger, der im dringenden Verdacht steht, am Spätnachmittag des 26.06.19 in einem Lebensmitteldiscounter in der Willy-Brandt-Straße 38 Dosen eines Energiedrinks gestohlen zu haben, wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Der 45-Jährige war in den vergangenen zwei Monaten immer wieder durch Eigentumsdelikte in den polizeilichen Fokus gerückt. Die vorläufige Festnahme erfolgte mit dem Ziel eine Hauptverhandlungshaft zu erwirken.

Lüneburg - Randalierer in der Innenstadt

Aufmerksame Zeugen alarmierten in den frühen Morgenstunden des 27.07.19 die Polizei, da ein zunächst Unbekannter dort herumschreien und Stühle umwerfen würde. Durch Polizeibeamte wurde gegen 02.30 Uhr ein 41 Jahre alter Mann aus Lüneburg angetroffen, der nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand (ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille). Dem Lüneburger wird vorgeworfen, dass er u.a. einen Briefkasten, ein Werbeschild und einen Tisch beschädigt bzw. zerstört hat. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Gegen den 41-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weiterhin besteht der dringende Verdacht, dass er kurz zuvor eine Wohnung in der Schröderstraße betreten und dort eine ebenfalls 41 Jahre alte Bekannte verletzt hat. Hierfür "kassierte" der Tatverdächtige eine weitere Strafanzeige.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter ist am 26.06.19, zwischen 08.00 und 11.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen einen Toyota gestoßen, der im Schnellenberger Weg abgestellt war. An dem Toyota entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein grau-weißes Pedelec der Marke Haibike haben unbekannte Täter am 26.06.19 in der Graf-von-Moltke-Straße gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 20.00 und 23.00 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 0413/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - ausgewichen und gegen Mauer geschleudert

Einem VW Crafter eines 25 Jahre alten bulgarischen Staatsbürgers musste eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den Nachmittagsstunden des 26.06.19 in Saggrian ausweichen. Der Crafter-Fahrer war gegen 15:00 Uhr plötzlich von links auf die Fahrbahn eingefahren. Die Polo-Fahrerin wich nach rechts aus und schleuderte gegen den Pfosten einer gemauerten Hofeinfahrt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow - Radfahrer tritt gegen Werbeaufsteller

Möglicherweise aus Ärger und Frust trat ein unbekannter Fahrradfahrer in den Nachmittagsstunden des 26.06.19 in der Drawehner Straße gegen zwei auf dem Gehweg aufgestellte Werbeaufsteller. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Suzuki Swift stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.06.19 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drawehner Straße. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten sich gegen 16:30 Uhr heraus, dass die 39-Jährigen keinen Führerschein besaß und an dem Suzuki ein anderes Kfz-Kennzeichen angebracht wurde. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Lüchow, OT. Grabow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Volvo stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 26.06.19 in der Ringstraße in Grabow. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann gegen 11:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv, so dass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Uelzen

Uelzen - Platzverweis nach Häuslicher Gewalt

Zu einer verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung kam es in den Morgenstunden des 26.06.19 zwischen zwei 25 und 28 Jahre alten Lebenspartnern. Der 28-Jährige und die drei Jahre jüngere Frau waren gegen 10:00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung im Uelzener Stadtgebiet in Streit geraten und verletzten sich gegenseitig. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und verwies den 28-Jährigen aus der Wohnung.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.06.19 auf der Bundesstraße 191. Dabei waren in der 60 km/h-Zone insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, eine 54 Jahre alte Audi-Fahrerin, wurde mit 98 km/h gemessen.

